El polémico requisito que Martín Redrado le habría impuesto a Luciana Salazar para mantener a Matilda

El conflicto judicial entre Luciana Salazar y Martín Redrado por la situación de Matilda sumó en las últimas horas un capítulo inesperado que volvió a sacudir al mundo del espectáculo. A años de la separación y en medio de una disputa que parece no encontrar resolución, se conocieron nuevos detalles que ponen el foco en las negociaciones privadas que habrían mantenido ambas partes.

La revelación surgió en el programa Puro Show, donde la panelista Angie Balbiani aportó información vinculada al expediente judicial. Según explicó al aire, existirían dos correos electrónicos enviados por Martín Redrado a Luciana Salazar que forman parte de la causa penal y que darían cuenta del nivel de involucramiento del economista en las conversaciones previas al acuerdo por la manutención de la menor.

Qué dicen los mails que Redrado le habría mandado a Luciana

“Tengo dos mails que Martín Redrado le mandó a Luciana Salazar y están en la causa penal, que prueban que él estaba muy involucrado. Me costó un poco conseguirlos”, aseguró Balbiani, al detallar que el contenido de esos mensajes resulta clave dentro del proceso judicial.

Sin embargo, lo que más impacto generó fue una condición que, según la panelista, Redrado habría incluido como requisito para asumir la responsabilidad económica de Matilda hasta su mayoría de edad. De acuerdo a su relato, el economista habría exigido que Luciana Salazar no tuviera parejas públicas como parte del acuerdo.

“Una de las cosas que pide Redrado, para que vean el grado de extorsión, es que Luciana Salazar no pueda tener parejas públicas. Eso está dentro de las cláusulas”, afirmó Balbiani, generando sorpresa entre sus compañeros de panel.

Luciana Salazar vs. Martín Redrado. Foto: captura pantalla.

Ante las dudas que despertó esta versión, la panelista reforzó su testimonio con un dato que no pasó inadvertido. “Dentro del acuerdo por el cual Redrado accede a pagar el colegio y mantener a Matilda, dice que Luciana Salazar no puede tener parejas públicas. De hecho, si lo pensás, no se conoció ninguna pareja de Luciana post Redrado”, concluyó.