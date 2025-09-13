Luciana Salazar paralizó Instagram con un jugado look y un escote al límite de la censura

Luciana Salazar es una de las figuras mediáticas con más likes. No conoce de límites a la hora de lucir las prendas más sexys. En Instagram cosecha miles de seguidores. Los looks osados son su especialidad y siempre va por más.

La piel es protagonista en cada una de sus producciones fotográficas. Tiene un estilo que no conoce de fronteras. Las prendas más hot son sus preferidas. Combina a la perfección diferentes tendencias y texturas para crear conjuntos de prendas que causan sensación.

Es una de las mediáticas con más resonancia de la escena artística argentina. Jamás pasa desapercibida y sabe a la perfección como captar la mirada de todos sus seguidores. Las vanguardias del mundo de la moda siempre están en su radar.

Luciana Salazar miró a cámara y posó con un top mega escotado que causó sensación entre sus fans

Luciana Salazar alucinó a sus seguidores posando con un infartante outfit no apto para cardíacos. Posó mirando a cámara y desató pasiones con un escote mega pronunciado al límite de la censura.

Luciana Salazar levantó la temperatura con su contenido para DivasPlay

Complementó el look llevando el cabello suelto y utilizó un maquillaje bien marcado. Delineado negro para los ojos y lápiz labial con mucho brillo. La publicación fue todo un éxito y los likes no se hicieron esperar.

Luciana Salazar apostó por un outfit fuera de serie y revolucionó Instagram

La modelo derrocha sensualidad en cada proyecto nuevo que emprende. Dueña de un estilo único. Marca tendencia con su audacia y osadía. Es una verdadera reina fashionista y las prendas más sexys siempre están en su guardarropa.

Luciana Salazar enamoró corazones con un look total black al borde de la censura. Mostró mucha piel y robó suspiros con el alucinante conjunto de prendas elegidas. Un escote mega pronunciado fue protagonista y sus fans se quedaron sin palabras.