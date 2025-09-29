Luciana Salazar modeló con un conjunto de ropa interior semitransparente y desafió los límites de la censura

Luciana Salazar sorprende con outfits fuera de serie. Desafía todos los límites y no duda en arriesgar con las prendas más osadas. Es una de las figuras mediáticas más importantes de la escena argentina. Tiene una actitud única y cosecha suspiros a toda hora. Siempre va por más. Pasar desapercibida no es una opción para ella.

Luciana Salazar modeló con un look de ropa de encaje y transparencias total white. Un conjunto de ropa interior muy arriesgado en donde la piel fue protagonista y cosechó los likes de todos sus seguidores. La parte superior, un corpiño con encaje y transparencias. La parte inferior, una bombacha colaless ultra cavada. Complementó el look llevando el cabello suelto. Para el maquillaje apostó por delineado negro para los ojos bien marcado y lápiz labial con mucho brillo.

Luciana Salazar revolucionó Instagram con un outfit de ropa interior al límite de la censura

