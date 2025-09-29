Vía Libre / Tendencias

Luciana Salazar modeló con un conjunto de ropa interior semitransparente y desafió los límites de la censura

La influencer lució un infalible look de encaje y demostró ser la reina de las tendencias.

Rita Márquez
Rita Márquez

29 de septiembre de 2025,

Luciana Salazar modeló con un conjunto de ropa interior semitransparente y desafió los límites de la censura
Luciana Salazar modeló con un conjunto de ropa interior semitransparente y desafió los límites de la censura

Luciana Salazar sorprende con outfits fuera de serie. Desafía todos los límites y no duda en arriesgar con las prendas más osadas. Es una de las figuras mediáticas más importantes de la escena argentina. Tiene una actitud única y cosecha suspiros a toda hora. Siempre va por más. Pasar desapercibida no es una opción para ella.

No conoce de límites a la hora de elegir las prendas más jugadas de la temporada. La piel es protagonista en cada una de sus elecciones y jamás pasa desapercibida. Los looks de alto impacto son sus preferidos. Allí posa sin tapujos y comparte conjuntos de ropa al borde de la censura. Los likes no se hacen esperar y la modelo demuestra ser una influencer de los outfits más arriesgados.

Luciana Salazar
Luciana Salazar

La modelo mirá a cámara y desata pasiones. Atenta a las últimas vanguardias del mundo de la moda, siempre va por más y no conoce de límites a la hora de explorar nuevas tendencias. Mezcla diferentes texturas, colores y diseños para crear conjuntos únicos. En esta oportunidad, sorprendió con un espectacular conjunto de ropa interior.

Luciana Salazar modeló con un look de ropa de encaje y transparencias total white. Un conjunto de ropa interior muy arriesgado en donde la piel fue protagonista y cosechó los likes de todos sus seguidores. La parte superior, un corpiño con encaje y transparencias. La parte inferior, una bombacha colaless ultra cavada. Complementó el look llevando el cabello suelto. Para el maquillaje apostó por delineado negro para los ojos bien marcado y lápiz labial con mucho brillo.

Luciana Salazar
Luciana Salazar

Luciana Salazar revolucionó Instagram con un outfit de ropa interior al límite de la censura

La modelo tiene un estilo sin igual y siempre destaca por su personalidad osada. Las prendas de alto voltaje son sus preferidas. Los likes son su especialidad y pisa fuerte en el mundo de los looks más arriesgados.

Luciana Salazar modeló con un conjunto de ropa interior de alto impacto. Mostró mucha piel y sorprendió con un corpiño y bombacha de encaje. Demostró ser la reina de las tendencias y se llevó los aplausos del público.

Temas Relacionados

MÁS DE Tendencias
Rumbos
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS