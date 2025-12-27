Lola, la hermana de Julieta Poggio, sorprendió con un traje de baño mega jugado y se robó todas las miradas

Lola Poggio es la hermana de Julieta Poggio, la ex participante de Gran Hermano. Triunfa en las redes sociales y en Instagram causa sensación. Tiene un estilo único y las tendencias del mundo de la moda son su perdición.

Audaz y avasallante. Marca tendencia y destaca como influencer fashionista. Elige a la perfección los must del momento y los combina en looks únicos que brillan por el estilo, las texturas y los colores. Crea las combinaciones must de la temporada.

La hermana de Julieta, ex Gran Hermano, está en Nueva York formándose profesionalmente.

Pasar desapercibida no es una opción para ella. Da cátedra de estilo y disfruta de cada evento. Allí brilla por su impronta. Las marcas del momento la buscan para que represente a sus productos.

Lola Poggio compartió una producción de fotos de alto impacto. Allí modelo con un traje de baño que alucinó a sus seguidores. Una malla enteriza del color de la temporada. Chocolate. La parte superior ultra escotado. El detalle final se lo dio un accesorio con mucho estilo. En el sector de la cintura le sumó un cinturón de cadena dorado con figuras del mar. El look de playa causó sensación y sus seguidores le dejaron miles de likes. Sin lugar a dudas, es una verdadera referente fashionista.

Lola Poggio, la hermana de Julieta la ex Gran Hermano, sorprendió con un look de playa al límite de la censura

Lola Poggio, la hermana de Julieta de Gran Hermano, cosechó likes con un traje de baño mega tendencia

La influencer tiene un estilo único y pisa fuerte en el mundo de Instagram. Los looks de la temporada son su pasión y jamás pasa desapercibida. Sabe como captar los flashes de las cámaras.

Lola Poggio, la hermana de Julieta la ex Gran Hermano, sorprendió con un look de playa al límite de la censura

Julieta Poggio cosechó likes con un traje de baño ultra tendencia. Una malla enteriza con mega escote y del color marrón tierra. Un tono que brilla para este verano. Los likes no se hicieron esperar y la influencer dio cátedra de estilo.