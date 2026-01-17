Laurita Fernández se sumó a la tendencia del piluso tejido y brilló con una bikini mega diminuta

Laurita Fernández es una de las personalidades más queridas de la escena artística argentina. Triunfa arriba y abajo del escenario. Ha logrado ganarse un lugar en el corazón del público.

Los must de la temporada jamás se le escapan y combina a la perfección las prendas del momento. Muchas veces juega al límite de la censura y no duda en arriesgar con conjuntos de prendas de alto impacto. Su estilo es inconfundible.

Laurita Fernández se sumó a la tendencia del piluso tejido y brilló con una bikini al límite de la censura

Carismática y audaz, su talento traspasa la pantalla y conquista los aplausos de todos. La actriz y bailarina sabe a la perfección cómo captar la mirada de todos. No le teme a los flashes de las cámaras y siempre va por más.

Laurita Fernández disfrutó de un increíble día de sol y se llevó todos los likes posando con un infalible look de playa. Lució una bikini ultra diminuta. La parte superior, un corpiño estilo top con mucho escote y tiras para sujetar por detrás del cuello. La parte inferior, una bombacha colaless cavada. Como accesorio eligió la estrella absoluta de la temporada: un gorro estilo piluso tejido para protegerse del sol. Los likes invadieron la publicación y los mensajes de elogios no se hicieron esperar. Sin lugar a dudas, los must de la temporada siempre están en su guardarropa.

Laurita Fernández se sumó a la tendencia del piluso tejido y brilló con una bikini al límite de la censura

Laurita Fernández brilló en un día de playa con un espectacular outfit y se llevó todos los likes

La actriz y bailarina no conoce de límites a la hora de explorar nuevas vanguardias. Pisa fuerte en el mundo de la moda. Tiene un estilo único y conoce a la perfección qué prendas elegir para resaltar su espectacular figura.

Laurita Fernández se sumó a la tendencia del piluso tejido y brilló con una bikini al límite de la censura

Laurita Fernández lució un traje de baño de dos piezas de alto impacto y cosechó los likes de todos sus seguidores. Se convirtió en la reina del verano y se llevó todos los elogios. Sin lugar a dudas, es una verdadera reina fashionista.