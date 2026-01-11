Laurita Fernández es una de las personalidades más queridas de la escena artística argentina. En Instagram tiene más de 5 millones de seguidores y encandila a sus fans con cada una de las publicaciones que comparte. Triunfa arriba y abajo del escenario.

Muchas veces juega al límite de la censura y no duda en arriesgar con conjuntos de prendas de alto impacto. Los must de la temporada jamás se le escapan y combina a la perfección las prendas del momento.

Laurita Fernández dio cátedra de estilo con un outfit bohemio en color blanco y con transparencias

La combinación de estilos es su especialidad y siempre tiene la prenda justa para cada ocasión. Carismática y audaz, su talento traspasa la pantalla y conquista el corazón de todos. La actriz y bailarina sabe a la perfección como captar la mirada de todos.

Laurita Fernández compartió una producción de fotos muy jugada y audaz. Allí arrasó con todas las tendencias y dio cátedra de estilo con un outfit bohemio super trendy. Una bikini en color blanco y como complemento una túnica de estilo bohemio semitransparente. Los likes no se hicieron esperar. Complementó el look llevando el cabello suelto con ondas naturales y para el maquillaje utilizó delineado negro para los ojos y mucho brillo labial.

Laurita Fernández sorprendió con un look de estilo bohemio y se convirtió en la reina de las tendencias

La actriz y bailarina no conoce de límites a la hora de explorar nuevas vanguardias. Pisa fuerte en el mundo de la moda. Tiene un estilo único y conoce a la perfección que prendas elegir para resaltar su espectacular figura.

Laurita Fernández compartió una producción de fotos en donde modelo con un look estilo bohemio mega tendencia. Un total white delicado y audaz. Sin lugar a dudas, sabe como marcar tendencia y la combinación de estilos es su especialidad.