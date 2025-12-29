Laurita Fernández confirmó su nueva relación y reveló un dato inesperado: “Varios años atrás...”

Laurita Fernández es una bailarina, actriz y conductora que comenzó su carrera artística en el programa de Marcelo Tinelli. La famosa siempre es noticia por su vida sentimental, y hace varios meses que se separó de su exnovio Claudio “Peluca” Brusca, productor de su programa. Ahora presentó oficialmente a su nueva pareja.

Hace unas semanas comenzaron los rumores de que la bailarina estaba en una nueva relación desde que se filtró una foto de ella con un hombre en el recital de Shakira. Finalmente, afirmó que está de novia y contó quién es su pareja.

Laurita Fernández

Laurita dio una entrevista a Gente en donde aseguró que se reencontró con este hombre después de mucho tiempo y ahora decidieron darle una oportunidad al amor.

Laurita Fernández habló de su nueva relación

“Es muy reciente, muy poquito. Hay ganas de seguir conociéndonos. Encontré a alguien que está en la misma que yo”, contó la bailarina sobre su nueva pareja con quien intenta vivir una experiencia diferente a sus relaciones anteriores.

“Siempre fui muy estructurada, de conocer a alguien puertas adentro. Esta vez elegí no perderme planes divertidos ni cosas espontáneas”, agregó Laurita.

En ese sentido, la famosa contó que no podía relajarse porque todo el tiempo estaba pendiente de sí los veían. “Estaba un poco tensa, paranoica, mirando todo, hasta que dije: ‘Está bueno, ¿por qué no me animé antes?’. Quizás tenía que ser en este momento”, comentó la bailarina.

Si bien Laurita no reveló el nombre de su pareja, aseguró que no es del medio por lo que eso suma un plus a su relación. “No tiene nada que ver con el ambiente, pero entiende perfectamente lo que hago. Yo también soy muy respetuosa de la privacidad y la intimidad de la otra persona”, reveló la famosa.

Por último, Laurita contó: “Mé mandó un mensaje varios años atrás y lo dejé pasar. La vida nos volvió a cruzar”.