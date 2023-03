La vez que Thelma Fardín enamoró en redes con su traje de baño chocolate e impuso tendencia

Reconocida en el mundo de la farándula argentina desde muy corta edad, Thelma Fardín es una de las figuras con mayor exposición mediática. Y desde su denuncia contra Juan Darthés se ganó el cariño y el apoyo de miles de feministas que la acompañaron a lo largo de todo el proceso judicial.

A través de las redes sociales, la actriz comparte todos los avances del caso tratado en Brasil y muchas veces invita a pensar a sus seguidores sobre temas más cercanos a la política, la justicia y la figura de la mujer. Incluso a su perfil de Instagram suele subir fotos de marchas feministas, pero también acostumbra mostrar viajes, vacaciones, presentaciones, entregas de premios y sus trabajos.

Thelma Fardín Foto: Instagram

Con más de 885 mil seguidores en la cuenta, dentro del popurrí de fotos y videos que la artista sube con frecuencia, se destaca una imagen donde se la puede ver en traje de baño en pleno verano.

Thelma Fardín Foto: Instagram/soyThelmaFardin

La foto en bikini de Thela Fardín que impuso tendencia

La fotografía data de enero del 2020, el último verano antes de la llegada de la pandemia de coronavirus. Según se puede ver, Thelma se encuentra en un balneario de la playa. Posó casual con un conjunto de bikini color chocolate de parte inferior tiro alto, algo novedoso por entonces.

Mietras que el diseño del top también era original gracias a su detalle cruzado y el aplique de un aro de acrílico para sostener el escote. Además completó su look con unos lentes de sol de marco grande en los mismos tonos. “Charlábamos al sol con Mariel Neira que en vez de concentrarse en lo que le decía me sacaba fotos”, expresó la ex “Patito Feo” en su descripción.

La bikini de Thelma Fardín que impuso tendencia Foto: instagram/soythelmafardin

La postal recibió cerca de 37 mil “me gusta” y todo tipo de comentarios como: “Te quedan hermosos los lentes grandes”, “La mejor del mundo”, “Estas tremenda” y “Qué hermosa” además de decenas de emojis de corazones, bombas y fueguitos.