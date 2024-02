La vez que Cinthia Fernández se bajó el pantalón y bailó en ropa interior en Instagram

Cinthia Fernández es una de las figuras mediáticas más populares en las redes sociales. La bailarina, expareja del futbolista Matías Defederico, se muestra muy activa y cotidianamente comparte con sus seguidores algunos detalles de su vida personal, consejos de belleza, alimentación y hasta algunas publicidades o acuerdos con marcas.

Lo cierto es que Cinthia no deja pasar ninguna de las últimas tendencias y así lo deja en claro en sus redes. La bailarina, conocida por su deslumbrante belleza y talento en el mundo del espectáculo, encandiló a sus fans con un baile en ropa interior.

Cinthia Fernández cautiva a sus fans en redes sociales Foto: instagram

“Hace mucho no bailaba por acá, y hablando de bailar hoy me invitaron a la salsa de tres. ¿Qué dicen? ¿Acepto o paso?”, escribió en una de sus últimas publicaciones. En las imágenes se la puede ver bailando con un pantalón de jean desabrochado y bajo, mientras deja ver su ropa interior deportiva tiro alto en color negro.

La publicación rápidamente recibió miles de likes y cientos de comentarios de sus fanáticos que quedaron cautivados con su look: “Sos una bomba”, “Me vas a matar de un infarto”, “Que lindo que bailás”, fueron algunos de los halagos.

Cinthia Fernández habló sobre su situación sentimental

Recientemente, Cinthia abrió una caja de preguntas para que sus fanáticos puedan hacerle consultas. Una de las preguntas que más llamó la atención fue la que indagaba sobre su situación sentimental. “¿Estás con alguien?”, consultó un usuario. “Carencia de calidad masculina”, respondió Cinthia, a quien no se la ve acompañada desde hace un tiempo largo. Además, aclaró que no volvería a estar con su última pareja, Martín Baclini.

La situación sentimental de Cinthia Fernández. Foto: Instagram

“¿Te gustaría volver con Martín?”, fue la pregunta de otro seguidor. “Si ya no volvimos, no va a pasar”, respondió Fernández y agregó: “Me lo preguntan siempre. Fue el hombre más importante de mi vida, pero no vamos a volver”, cerró la mediática.