La Joaqui es una de las artistas más importantes de la escena artística argentina. Despliega todo su talento y sensualidad en cada publicación que comparte en Instagram. Día a día suma nuevos seguidores y arrasa con los elogios.

Las tendencias en texturas y colores siempre forman parte de sus increíbles outfits. Su carisma traspasa la pantalla y triunfa arriba y abajo del escenario. Los últimos gritos de la moda jamás se le escapan. Combina a la perfección los nuevos diseños. Las vanguardias del mundo de la moda son su pasión.

La Joaqui posó con una bikini roja mega diminuta y sorprendió con un tatuaje dedicado a su novio Luck Ra

Captar aplausos es su especialidad. Colecciona los likes de sus seguidores con cada imagen o video que comparte. En esta ocasión, lució el traje de baño más diminuto y causó sensación en Instagram. Los must de la temporada brillan en su guardarropa y los combina a la perfección.

La Joaqui posó con una bikini mega diminuta total black. Mostró sus tatuajes más ocultos y revolucionó Instagram. La parte superior, un corpiño triangular mega escotado. La parte inferior, una bombacha colaless ultra cavada.

La Joaqui posó con un traje de baño total black y revolucionó los corazones del verano

La publicación causó sensación y sus seguidores alucinaron. Sin lugar a dudas, siempre marca tendencia y brilla con cada look tendencia. Complementó el look llevando el cabello suelto, bien lacio. Para el maquillaje apostó por delineado negro para los ojos y lápiz labial con mucho brillo.

Al borde de la censura, La Joaqui se bajó el bretel de la bikini y casi muestra de más

La Joaqui enamoró corazones con un traje de baño de dos piezas de alto impacto

La cantante de RKT es una de las artistas más importantes del momento. Los outfits osados son su especialidad. Colecciona los likes de sus seguidores y es una verdadera reina fashionista.

La Joaqui posó con un espectacular traje de baño de dos piezas y causó sensación en Instagram. Mostró mucha piel y lució su bronceado. Los mensajes de halagos no se hicieron esperar.