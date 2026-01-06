Yanina Latorre debutó en Masterchef y fue cruzada por Wanda Nara y La Joaqui: “Es el momento de aclarar”

Masterchef Celebrity avanza, pero no todo lo importante ocurrió dentro de las cocinas. Entre los sucesos “satélites” destacados estuvo el nacimiento de Lando, el bebé de Maxi López. El futbolista debió abandonar la competencia en varias oportunidades y, últimamente, tuvo dos reemplazantes de lujo: Claudia Villafañe y Yanina Latorre.

Este martes fue el turno de la panelista, quien entró con los tapones de punta. Los cruces más picantes los tuvo con, obviamente, Wanda Nara y La Joaqui.

“¿Qué exigiste para venir?“, le preguntó Wanda, sabiendo que el tema podía traer cola. ”Nada, solo un camarín", respondió Yanina. “¿Tenés camarín?“, preguntó La Joaqui, con un tono algo pendenciero. Apenas comenzado el programa se notó la tensión en el aire.

“Es el momento de aclarar las cosas, Joaqui”, le propuso Wanda. Ambas aseguraron que no existió la pelea que la propia Yanina juraba que existió y que estaba relacionada con los supuestos mensajes que la conductora le habría mandado a Enzo Fernández. Cuando Valu Cervantes anunció su retiro del programa, La Joaqui habría explotado contra la conductora.

Susana Roccasalvo aseguró que el día que estalló el escándalo, La Joaqui y Wanda estaban sacándose una selfie en medio del estudio. “Lo tengo en mi teléfono, con fecha y hora. No miento”, dijo la periodista. “Para mí no hay nada aclarado, para mí tengo razón yo”, insistió Yanina.

“La única que intimida a Wanda soy yo”

Yanina Latorre aseguró a cámara que en su opinión, “la única que intimida a Wanda” es ella. Durante los varios cruces que tuvieron en el programa, la panelista le pidió que la desbloquee, a lo que la conductora le sugirió que se cree una “cuenta trucha” para seguirla.

En otro orden de asuntos, le preguntó si tenía “tensión sexual” con Maxi López, lo que Wanda negó rotundamente. “¿Lo odiás a Mauro Icardi?“, le preguntó. La empresaria el dijo que ”no”, pero le da “lástima la gente poco inteligente”. Asimismo, expresó que “no lo ve feliz”.