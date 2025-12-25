La Joaqui posó con la bikini color rojo pasión más diminuta y dejó ver su tatuaje más íntimo dedicado a su novio Luck Ra

La Joaqui es una de las artistas más importantes de la escena artística argentina. Las tendencias en texturas y colores siempre forman parte de sus increíbles outfits. Su carisma traspasa la pantalla y triunfa arriba y abajo del escenario.

Despliega todo su talento y sensualidad en cada publicación que comparte en Instagram. Los últimos gritos de la moda jamás se le escapan. Combina a la perfección los nuevos diseños. Prendas ajustas, escotes pronunciados y mucha piel son protagonistas en cada conjunto de looks que la cantante viste.

La Joaqui posó con una bikini roja mega diminuta y sorprendió con un tatuaje dedicado a su novio Luck Ra

Captar aplausos es su especialidad. Colecciona los likes de sus seguidores con cada imagen o video que comparte. En esta ocasión, sorprendió a todos con la muestra de cariño que tuvo para con su novio el cantante cordobés Luck Ra.

La Joaqui compartió una imagen posando con una espectacular bikini roja mega diminuta. Con escote pronunciado y bombacha colaless ultra cavada. La cantante mostró sus tatuajes más ocultos y sorprendió con uno en particular. Un tatuaje nuevo dedicado ni más ni menos a su pareja el cantante cordobés Luck Ra. La cantante se tatuó la provincia de Córdoba con un corazón azul. La publicación causó sensación y sus seguidores alucinaron. Sin lugar a dudas, siempre marca tendencia.

La Joaqui causó furor con traje de baño mega diminuto y un tatuaje que sorprendió a todos

La cantante de RKT es una de las artistas más importantes del momento. Los outfits osados son su especialidad. La combinación de estilos es su hobby preferido. Es icono fashionista.

La Joaqui posó con un traje de baño de dos piezas y marcó tendencia. La parte superior, un corpiño triangular mega diminuto. La parte inferior, una bombacha colaless ultra cavada. Todo en color rojo. Los likes no se hicieron esperar y la artista se consagró como la reina de la audacia.