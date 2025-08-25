La China Suárez visitó una mezquita en Estambul y sorprendió a todos con un espectacular vestido ultra escotado

La China Suárez vive un gran momento personal. Se encuentra viviendo en Turquía para acompañar a su pareja Mauro Icardi. En Instagram comparte cada momento de este nuevo presente.

La China Suárez filtró un video íntimo de Mauro Icardi.

La actriz tiene un estilo único y sorprende con cada uno de los outfits que elige para vestir en las calles de Estambul. Marca tendencia y está atenta a las últimas vanguardias del mundo de la moda.

Combina a la perfección diferentes texturas, colores y detalles que la hacen lucir looks únicos que jamás pasan desapercibidos. En esta oportunidad, se llevó la mirada de todos luciendo un atuendo tradicional para poder ingresar a una de las mezquitas más conocidas de Turquía.

La China Suárez lució un espectacular vestido largo con escote pronunciado. De colores cálidos y mucho vuelo. Sorprendió a todos con el increíble outfit y los likes no se hicieron esperar. Siempre sorprende con las imágenes y videos que comparte en su Instagram.

Complementó el look con un maquillaje bien marcado. Delineado negro para resaltar su mirada y lápiz labial con mucho brillo. La publicación causó sensación. Los mensajes de halagos no se hicieron esperar y dejó sin aliento a todos sus seguidores.

La actriz despliega toda su sensualidad en cada paso que da. No conoce de fronteras y combina a la perfección las últimas novedades del mundo de la moda. Siempre va por más y pasar desapercibida no es una opción para ella.

La China Suárez apostó por un vestido elegante, sensual y de colores cálidos para visitar una de las mezquitas más importantes de Turquía. Sus fans alucinaron y se robó los aplausos y suspiros de todos.