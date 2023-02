Karina “La Princesita” inauguró su gira con un look impactante

Karina “La Princesita” atraviesa un gran momento luego de haber participado del Festival de La Salamanca y, aprovechó su Instagram para dejarle una publicación a sus seguidores más fieles.

En las fotos elegidas, la ex de “El Polaco”mostró un look bastante particular que combina dos colores muy diferentes: por un lado el verde, por otro lado el violeta.

Karina "La Princesita" impactó con un look diferente. Foto: Instagram

La artista usó un vestido corto color esmeralda con una pequeña abertura en la parte superior de la panza y un drapeado a lo largo de toda la prenda.

Karina decidió acompañar este atuendo con un blazer color violeta que llevó por encima de los hombros.

La cantante completó su outfit con unas sandalias plateadas de taco alto y el cabello suelto.

¿Cuántos hijos tiene Karina “La Princesita”?

Karina “La Princesita” y el Polaco tuvieron una hija llamada Sol, y pese a que se separaron cuando ella era muy pequeña, nunca dejaron de cooperar para criarla. Todas las diferencias que ambos cantantes tuvieron fueron dejadas de lado cuando se unieron para festejar los 15 años de Sol.

Karina la Princesita y el Polaco en el quince de su hija Sol Foto: Google

La ex pareja se reencontró en El Polaco, un viaje inolvidable. Allí hablaron de diversos temas y rememoraron algunos recuerdos de su pasado en común. “¿Le mandamos un mensajito a Sol, en la víspera de su cumpleaños de quince?”, propuso el cantante y ambos le regalaron a Sol unas cálidas palabras.

Karina expresó: “A mi Sol me salvó la vida, se convirtió en mi ángel y en la personita que me hizo tener fuerzas cuando yo no tenía fuerzas ni para mí. Y eso lo sabe Sol”.

Por su parte, El Polaco remarcó: “Fui papá a los 19 años, cuando no entendía un carajo de ser papá. Todavía sigo aprendido, a veces me mando mis cagadas. Puedo no ser tan buen padre o puede ser el mejor, a veces. Pero ella siempre es todo. La amo con todo mi corazón y fue mi primer bebé, mi primer amor. Siempre va a ser mi primera princesa, la que me hizo padre. Te amamos, hijita”.