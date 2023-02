El look colorido de Karina La Princesita que deslumbró a todos

Karina La Princesita posó con un look colorido totalmente a la moda y deslumbró a todos. En las imágenes, se la puede ver luciendo un vestido al cuerpo de color verde, un blazer violeta y una cartera naranja.

“Imágenes de lo que fue el comienzo de una hermosa noche”, escribió haciendo referencia a su cumpleaños en su cuenta de Instagram para sus más de dos millones de seguidores. Cabe destacar que con esta publicación, y como no podía ser de otra forma, revolucionó la red social.

Se mostró lista para enfrentar el 2023 Foto: instagram/kariprinceoficial

En cuestión de minutos, el posteo juntó más de 213 mil “Me gusta”. Y por supuesto, también una lluvia de elogios por parte de sus fans que se hicieron presentes.

“Diosa”, señaló un usuario de la red social. “Che yo no puedo entender cómo es que a las personas le caes mal. O sea todo desde el momento que te vi me transmitiste algo hermoso, y de ahí me hice fan tuya. Sos la persona más linda que conocí. Te amo”, confesó otra fanática de Karina.

Karina La Princesita vistió un look colorido. Foto: @movilpressfotos

Qué edad tiene Karina La Princesita

Karina La Princesita tiene 37 años. La cantante nació el 30 de enero de 1986.

A lo largo de su trayectoria logró ampliar su público. Pero no solo eso, sino que también creció el amor por ella, ya que demuestran todo el cariño y admiración por la artista a través de las redes sociales.