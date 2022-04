Jutta Leerdam es una joven de 23 años de edad que saltó a la fama, siendo conocida como la patinadora “más linda del mundo”. La misma conquistó la medalla de plata durante los Juegos Olímpicos Pekín 2022 y, desde ese entonces, se ha posicionado como una deportista de elite.

Jutta Leerdam para su cuenta de Instagram con millones de seguidores.

Por otra parte, la joven patinadora ha conquistado el éxito también en las redes sociales. En su cuenta de Instagram, la misma posee más de 3.2 millones de seguidores, siguiendo ella a tan solo un poco más de 600 personas. Este último número se repite en la cantidad de publicaciones que tiene en su feed, donde podemos ver diferentes looks fuera y dentro de la pista de patinaje.

Jutta Leerdam y su look a puro fuego

El día jueves, Jutta compartió a través de su cuenta de Instagram una foto que dejó a cientos de miles boquiabiertos. Allí, podemos ver a la joven patinadora luciendo un sensual vestido rojo con aberturas o detalles en cut out que, crean la fantasía de estar frente a un dos piezas.

Jutta Leerdam con su look a puro fuego. Foto: Jutta L

Con la playa de fondo y luciendo un look súper caribeño, Jutta comentaba en la publicación “Vibras isleñas ✨🤍”. El posteo causó furor en las redes sociales, no solamente por la belleza de otro planeta de la joven patinadora, sino por, el increíble sentido fashionista de su look, siendo, tanto el color rojo como los diseños de vestidos cut out tendencia a lo largo del mundo en la temporada primavera-verano 2022.

La publicación cuenta con más de 138 mil likes y cientos de comentarios de los fanáticos alrededor del mundo de la patinadora, quien, es conocida en los diferentes continentes debido no solo a su participación en las últimas olimpíadas, sino, por haber sido estrella de diferentes torneos y competencias.