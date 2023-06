Julieta Poggio recordó su outfit para su fiesta de egresados: minifalda de flecos y corpiño

Julieta Poggio tiene 21 años y ya logró una fama internacional, gracias a su participación en la edición de Gran Hermano 2022, dónde fue finalista. Desde entonces, demostró su talento para el baile, la actuación y el modelaje, y también como profesora de danza con clases agotadas en cupos.

La fama de GH le otorgó una inmensa comunidad y club de fans. En la actualidad, posee 2.5 millones de seguidores en su perfil de Instagram. Allí postea sobre su vida diaria, su familia y amigos, sus diferentes trabajos, producciones de fotos, y sus looks más trendy y fashionistas. También se comunica con sus fanáticos vía historias de Instagram.

Julieta Poggio y su primer fin de semana de soltera Foto: Instagram

En esta oportunidad, Julieta decidió compartir un gran momento de su vida, su fiesta de egresados, la cual fue en noviembre de 2019. Y dijo: “Mi disfraz de 5.º año. Hermoso, ¿o no?”. A través de esta publicación, dejó en claro su gusto por la moda y el modelaje desde hace algunos años.

Julieta Poggio rememoró su fiesta de egresados Foto: Instagram

Julieta lució en esa oportunidad un conjunto blanco, una pollera con flecos y brillos en la zona de la cintura, y un corpiño con apliques de brillos. Completó el look con un maquillaje marcado con delineado, máscara de pestañas y sombra en tonos marrones y un labial bordo, y usó su cabello suelto y lacio.

Julieta Poggio rememoró su fiesta de egresados Foto: Instagram

También, mostró lo mucho que le gusta la fiesta con un video de ella bailando y escribió como pie de la publicación: “fuiste una locura, por siempre en mi cora”, refiriéndose a su fiesta de egresados. La publicación tiene más de 30.000 likes, gracias a rememorar el momento con sus nuevos millones de seguidores.

La confesión del ex de Julieta Poggio

Lucca Bardelli habló con Mitre Live y explicó que cuándo Julieta anunció su separación, él no estaba enterado, ya que cinco días antes habían charlado de tomarse un tiempo. Él dijo: “Yo le dije que no había quedado nada claro lo de esa conversación. Me empezaron a llegar mensajes que habíamos cortado, y ahí me enteré de todo, fue raro”.