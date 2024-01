Julieta Poggio enamoró con un look monocromático y llevó la tendencia de la temporada

Julieta Poggio es una de las influencers más populares del momento en la Argentina. Con más de 2 millones de seguidores en Instagram, la exhermanita marca tendencia en la red social y cada día suma nuevos admiradores con sus publicaciones. Además, logró convertirse en un ícono fashionista para muchos de sus fans.

Con todos sus seguidores aprovecha de forma casi cotidiana para compartir algunos detalles de su vida personal, laboral y algunas de sus mejores producciones de fotos con reconocidas marcas de ropa y fotógrafos.

Julieta Poggio cautiva a sus fans en Instagram

En esta oportunidad, Juli compartió en sus historias de Instagram un nuevo look que causó furor. Se trató de pantalón en tela de avión rosa metalizado y un corpiño de triangulito a tono. El outfit lo complementó con una bandana y accesorios en celeste.

Julieta Poggio encandiló con su look Foto: Instagram

No es la primera vez que la exhermanita apuesta a un look como este. Los looks metalizados como el que llevó Julieta son furor esta temporada. Este 2024, los tonos brillantes y metálicos como el rosa metalizado, el dorado y el plateado están en su apogeo. Las pasarelas de moda de todo el mundo han visto un resurgimiento de esta tendencia que agrega un toque de sofisticación y glamour a cualquier conjunto.

Julieta Poggio encandiló con su look Foto: Instagram

La reflexión de Julieta Poggio en su cumpleaños 22

Con motivo de la celebración de su cumpleaños 22°, la influencer aprovechó la ocasión para compartir con sus fanáticos el look que eligió para pasar un día tan especial.

El look pre cumpleaños de Julieta Poggio / Instagram

“Birthday Gilrl. Muchos me conocieron a mis 20 años y hoy orgullosa de mis 22 años puedo estar trabajando de lo que amo en el lugar donde todo empezó”, escribió la influencer junto a una serie de imágenes en las que se la puede ver posando con un look total black en negro con una mini, guantes, la parte de arriba de una microbikini y una boina.