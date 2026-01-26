Juanita Tinelli se bajó el pantalón y desafió todos los límites con una bikini ultra diminuta

Juanita Tinelli cautiva corazones con su estilo y jamás pasa desapercibida. En Instagram tiene millones de seguidores y día a día cosecha nuevos likes. Sus looks llenos de estilo son los preferidos por sus seguidores.

Crea conjuntos de prendas únicos en donde se ve reflejada su impronta. Es una verdadera influencer fashionista. Los must de la temporada están en su radar. Conoce muy bien el arte de combinar diferentes texturas, colores y diseños.

El destape de Juanita Tinelli: la influencer compartió su cambio de look y arrasó con una bikini ultra diminuta

Las vanguardias son su especialidad y siempre está atenta a las últimas novedades del mundo de la moda. Tiene un estilo sin igual y sabe a la perfección cómo captar la mirada del público. Marca tendencia.

Juanita Tinelli compartió una serie de fotografías en donde la podemos observar con un cambio de look en su peinado. Se sumó a la tendencia del flequillo y pelo largo con ondas sutilmente marcadas. Y eligió un outfit al límite de la censura: una bikini mega diminuta. La parte superior, un corpiño con mucho escote, y la parte inferior, una bombacha colaless ultra cavada. Sus seguidores le dejaron cientos de mensajes de halagos y dio cátedra de estilo.

Juanita Tinelli dio cátedra de audacia con el traje de baño más diminuto del momento

La influencer y modelo cosechó aplausos con un look de verano mega tendencia. La hija de Marcelo Tinelli pisa fuerte en el mundo de la moda y día a día suma nuevos seguidores en Instagram.

Juanita Tinelli revolucionó Instagram con un traje de baño de dos piezas al límite de la censura. Recostada sobre un sillón, posó con una bikini que dejó muy poco para la imaginación. Un escote pronunciado fue protagonista. Arrasó con aplausos y se llevó los elogios de todos sus fans.