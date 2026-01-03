Jesica Cirio posó con la bikini más diminuta al borde de la pileta y se robó todas las miradas

Jesica Cirio no conoce de límites a la hora de crear sus propios outfits. Audaz y avasallante, desafía la censura con fotos cargadas de audacia. En Instagram tiene millones de seguidores. Los likes y mensajes de halagos no se hacen esperar.

La modelo siempre está al tanto de las últimas novedades del mundo de la moda. A la vanguardia de las últimas tendencias sabe a la perfección que prenda combina mejor y resalta su increíble figura. Los must de la temporada nunca faltan en su guardarropa.

Escotes pronunciados y transparencias son las combinaciones preferidas de la modelo. Sus fans alucinan con cada publicación y jamás pasa desapercibida. Derrocha sensualidad y atrapa la mirada de todo el público.

Jesica Cirio inauguró la temporada de verano y disfrutó de una tarde de pileta y sol desde su casa. Allí lució un traje de baño muy diminuto de dos piezas. La parte superior, un corpiño triangular con mucho escote. La parte inferior, una bombacha colaless ultra cavada. Todo en color metalizado. Sin lugar a dudas, marca tendencia. La publicación causó sensación. Conquistó los elogios y likes de todos sus seguidores. La modelo acompañó a las imágenes elegidas con la frase: “Tarde de solcito y pile”

Jesica Cirio apostó por un traje de baño metalizado y revolucionó Instagram

La modelo e influencer despliega su carisma en cada oportunidad. Los must de la temporada no se le escapan y siempre está atenta a las últimas novedades del mundo de la moda.

Jesica Cirio modeló con una bikini muy diminuta metalizada y causó sensación en Instagram.