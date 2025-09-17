Jenna Lee, la amiga de Mia Khalifa, realizó un video de alto impacto y jugó al límite de la censura

Jenna Lee no conoce de límites. Los outfits al borde de la censura son su especialidad y no duda en ir siempre por un paso más. En Instagram tiene millones de seguidores que día a día esperan un nuevo video o imagen. Conquista los likes del público.

La modelo juega al límite. Los looks en donde deja mucha piel al descubierto son los preferidos. Audaz y avasallante, sabe a la perfección como captar la mirada del público. Brilla con cada look arriesgado que elige.

Transparencias, encaje y prendas diminutas son los protagonistas en los conjuntos de prendas que comparte la influencer. Siempre está atenta a las últimas tendencias y ninguna vanguardia de la moda se le escapa. Combina texturas, colores y las tendencias de la temporada.

Jenna Lee compartió un video que sorprendió a todos y cosechó miles de likes. Con un look en ropa interior total white. Un top con transparencias y una bombacha estilo culotte de tiro alto. Para el peinado eligió llevar el cabello suelto, con algunas ondas. Utilizó muy poco maquillaje, delineado negro para los ojos y lápiz labial en tono rosado.

La influencer y creadora de contenido para adultos no duda en ir por más y desafiar los límites a cada momento. Sus fans le dejan cientos de mensajes de halagos en cada nueva publicación.

Jenna Lee posó con un look total white al límite de la censura. Posó sin tapujos y sorprendió con un conjunto de ropa interior tendencia. Prendas ultra diminutas. La publicación no pasó desapercibida y los mensajes de halagos se hicieron presentes.