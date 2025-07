Jenna Lee, la amiga de Mia Khalifa, eligió la lencería más sexy y quedó al borde de la censura en Instagram

En el último tiempo, Jenna Lee se posicionó como una de las influencers más impactantes del momento. Con un estilo sensual y una presencia que no pasa desapercibida, fue construyendo una comunidad fiel que la sigue en cada paso. Cada vez que publica algo sube la temperatura, y si aparece junto a Mia Khalifa, el revuelo es inevitable. No por nada millones de personas están pendientes de lo que hace.

Jenna Lee deslumbra a sus seguidores en las redes.

En esta oportunidad, al rubia conquistó a sus seguidores de Instagram con una producción para el infarto que sin dudas se llevó todas las miradas. En las imágenes se la puede ver con un conjunto de lencería negra con portaligas mientras lo muestra para las cámaras en distintas poses.

El video no pasó desapercibido para sus seguidores, que rápidamente le dejaron miles de likes y cientos de comentarios halagandola por su belleza y por la jugada producción.

El video de Jenna Lee al borde de la censura

En una de sus últimas publicaciones, Jenna Lee llevó la audacia al máximo. En el video, aparece al borde de una piscina con su melena mojada y al natural, luciendo un maquillaje mínimo con delineado y gloss.

Con un movimiento sensual, Lee se quita la remera y deja al descubierto una microbikini multicolor con brillos y un diseño XXS que resaltó su figura y solo cubría lo esencial. Para completar el look, sumó accesorios dorados que le dieron un toque glam.

Jenna desafió los límites de la censura con su nuevo video.

“Necesito un guardavidas”, escribió en la descripción, generando aún más impacto. Sus seguidores no tardaron en reaccionar: “No es el bikini, es quien lo usa”, “Mi modelo de Instagram favorita” y “Me encanta” fueron algunos de los miles de comentarios que recibió.