Jenna Lee, la amiga de Mia Khalifa, compartió un video y jugó al límite de la censura con un look impactante

Jenna Lee es la mejor amiga de la reconocida influencer Mia Khalifa. En Instagram tiene más de 2 millones de seguidores. En sus publicaciones destacan las fotografías y videos en donde posa al borde de la censura. No duda en arriesgar con las prendas más osadas.

La modelo se caracteriza por compartir fotos en donde deja muy poco para la imaginación. La joven traspasa la pantalla y nunca pasa desapercibida. Junto a su amiga, Mia Khalifa, causan sensación y sus publicaciones marcan tendencia. Las vanguardias más arriesgadas siempre están en su radar. Es un icono de los looks más arriesgados.

Jenna impactó con sus fotos en microbikini.

Siempre sorprende con sus publicaciones y esta ocasión no fue la excepción. Jenna Lee posó con un conjunto de ropa interior de cuero y los likes no se hicieron esperar. Mostró mucha piel. Lució un escote mega pronunciado y una bombacha colaless muy diminuta. Como accesorios complementó el look con detalles de cintos.

La publicación fue todo un éxito y los mensajes de halagos invadieron el video. Para el peinado eligió llevar el cabello suelto, bien lacio. Para el maquillaje eligió delineado negro para los ojos y lápiz labial en tono rosado como mucho brillo. El toque final al outfit se lo dieron unas sandalias de taco alto de charol. Sin lugar a dudas, Jenna Lee jamás pasa desapercibida y siempre va por más.

Con diferentes poses, Lee provocó a sus seguidores.

Jenna Lee apostó por un conjunto de ropa interior y marcó tendencia en un espectacular video coreográfico

La modelo cautiva en Instagram con cada publicación que comparte. Mucha piel al descubierto, outfits arriesgados y poses al límite de la censura son protagonistas en los videos e imágenes de la mejor amiga de Mia Khalifa.

Jenna Lee deslumbró con un video de alto impacto. Realizó una coreografía muy arriesgada y bailó en ropa interior. Un corpiño con mucho escote y una bombacha muy diminuta. Todo en color negro. Los aplausos llegaron y revolucionó Instagram.