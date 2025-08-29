Jenna Lee, la mejor amiga de Mia Khalifa, eligió la bikini más diminuta y desafió todos los límites

Jenna Lee es sin dudas una de las influencers más resonantes de las redes sociales. Su estilo atrevido y provocador la convirtió en una referente indiscutida, atrayendo a una comunidad leal que no se pierde ninguno de sus movimientos. Cada una de sus publicaciones genera un fuerte revuelo y, cuando comparte espacio con Mia Khalifa, el efecto multiplicador en redes es instantáneo. No sorprende que millones de seguidores estén pendientes de todo lo que comparte.

Jenna Lee eligió una microbikini metalizada y la mostró de todos los ángulos

En esta oportunidad, Jenna decidió sorprender a sus fanáticos en Instagram con una serie de fotos que se llevaron todas las miradas. En las imágenes se la puede ver con una microbikini metalizada que mostró al natural y en distintas poses, en un look que sin dudas levantó la temperatura de las redes.

Jenna Lee eligió una microbikini metalizada y la mostró de todos los ángulos

“En tu mente...”, escribió en el epígrafe de la publicación, que no tardó en acumular en pocas horas miles de likes y cientos de comentarios.

Jenna Lee eligió una microbikini metalizada y la mostró de todos los ángulos

El video de Jenna Lee al borde de la censura

En una de sus últimas publicaciones, Jenna Lee llevó la audacia al máximo. En el video, aparece al borde de una piscina con su melena mojada y al natural, luciendo un maquillaje mínimo con delineado y gloss.

Con un movimiento sensual, Lee se quita la remera y deja al descubierto una microbikini multicolor con brillos y un diseño XXS que resaltó su figura y solo cubría lo esencial. Para completar el look, sumó accesorios dorados que le dieron un toque glam.

Jenna desafió los límites de la censura con su nuevo video.

“Necesito un guardavidas”, escribió en la descripción, generando aún más impacto. Sus seguidores no tardaron en reaccionar: “No es el bikini, es quien lo usa”, “Mi modelo de Instagram favorita” y “Me encanta” fueron algunos de los miles de comentarios que recibió.