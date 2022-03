Jenn Muriel conquista al mundo con sus publicaciones, las cuales revolucionan Instagram. Es que tiene 5.3 millones de seguidores y ellos no tardan en reaccionar.

Jenn Muriel y su lujoso auto Mustang. Foto: Instagram/Jenn M

En esta oportunidad, la colombiana posó con un osado total white, pero no menos formal: pantalón blanco y blazer, pero sin nada abajo. A tan solo pocas horas de realizar el posteo, este ya tiene más de 300 mil likes.

Jenn Muriel sorprendió con un total black. Foto: Instagram/@jennmurie

“Un error que te haga humilde es mejor que un logro que te haga arrogante”, escribió en el pie de las imágenes.

Los comentarios también acompañaron las reacciones. “Simplemente bella sin mostrar mucho”, “Un arte”, “¿Por qué tan linda?”, “Hermosa Jenn”, “Te amo Jenn”, “Belleza de mujer”, “Divina”, “Demasiado hermosa”, fueron solo algunos.

Qué dijo Jenn Muriel sobre la supuesta reconciliación con su ex, Yeferson Cossio

A través de su red social, Jenn Muriel compartió un descargo sobre los rumores de una posible reconciliación con su expareja, el youtuber Jeferson Cossio.

Jenn Muriel y Yefferson Cossio. Foto: Instagram/Jenn Mu

“Si yo estoy o no con mi ex es algo que solamente me incumbe a mí y eso no tiene por qué dolerle a alguien más (...) Porque es que yo veo a muchísimas personas que están súper ofendidas, tildándome de mentirosa y que estoy haciendo esto por marketing, pero no entiendo, ¿Marketing de qué?”, sentenció.