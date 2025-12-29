Jaz Peralta saltó a la fama tras ser vinculada sentimentalmente al famoso influencer Coscu. Los seguidores en Instagram crecen día a día y cosecha likes en todos las redes sociales con cada una de sus publicaciones.

Marca tendencia. Tiene un estilo audaz y avasallante. No conoce de límites a la hora de explorar los looks más sexys de la temporada. Siempre va por más y cosecha elogios con las prendas más jugadas del verano.

Jaz Peralta, la novia de Coscu, desafió los límites de la censura con una bikini mega diminuta

En su guardarropa nunca faltan las tendencias del mundo de la moda. Los outfits cargados de sensualidad siempre están en su radar. Sin lugar a dudas, sabe como cosechar los elogios de sus seguidores.

Jaz Peralta causó sensación con una bikini mega diminuta. Mostró mucha piel y alucinó a sus seguidores con el traje de baño furor de esta temporada. La parte superior, un corpiño triangular con mega escote y breteles. La parte inferior, una bombacha colaless ultra cavada. Complementó el look de verano con un bronceado espectacular y utilizó muy poco maquillaje.

Jaz Peralta, la novia de Coscu, causó sensación y dio cátedra de estilo con un traje de baño sin tapujos

La influencer tiene un estilo sin igual. Sabe a la perfección como cosechar los likes de cada uno de sus seguidores en Instagram. Siempre va por más y pasar desapercibida no es una opción para ella.

Jaz Peralta alucinó a sus seguidores modelando con una bikini ultra audaz. Un escote pronunciado fue protagonista y una bombacha colaless mega diminuta se llevó todos los likes. Sin lugar a dudas, la influencer pisa fuerte y marca tendencia para esta temporada de verano.