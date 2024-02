Ivana Nadal se animó al topless y levantó la temperatura en Instagram

Ivana Nadal tiene una gran comunidad de seguidores en las redes sociales. Con más de dos millones de fanáticos en Instagram, la modelo no duda en compartir con ellos detalles de su día a día en México, algunas de sus producciones más candentes y también algunos aspectos de su vida espiritual.

Desde sus actividades cotidianas hasta los paisajes que la rodean, Ivana invita a sus seguidores a conocer su vida actual en el país azteca. Además, con sesiones de fotos y videos que resaltan su belleza natural, Ivana también se conecta con su público a través de su faceta más audaz.

Ivana Nadal posó para sus fans. Foto: instagram

En esta oportunidad, la morocha no dudó en compartir con sus fans una imagen en la que se la puede ver posando únicamente con la parte de abajo de la ropa interior, cubriéndose los pechos con las manos. “Te amo”; escribió sobre la imagen que tomó en modo selfie.

Ivana Nadal levantó la temperatura en Instagram Foto: Instagram

Ivana Nadal se cansó de las especulaciones y reveló de qué vive

“¿De dónde genera dinero Ivana Nadal?”, se preguntó la modelo en forma irónica en sus historias. Cansada de las especulaciones, la morocha reveló cómo genera dinero: “Son millones las respuestas. Entiendo que lo que están buscando es que yo diga de la prostitución VIP, pero eso no es real. No está ni bien ni mal que cada uno haga lo que quiera de su vida, yo no lo hago”, señaló.

Y agregó: “Es cierto que vendo contenido en determinadas plataformas. Es cierto que trabajé un montonazo de años en los medios de comunicación, con ese dinero fui comprándome mis cosas, entre ellas un departamento. Lo vendí y ahora tengo acá (en México) un proyecto inmobiliario”, explicó.

Ivana Nadal conquistó a sus fans con un vestido color nude Foto: Instagram

Para finalizar, explicó que genera “abundancia monetaria” gracias a confiar en ella misma. “De jugármela, de hacerme amiga de la incertidumbre, de aprender a utilizar el dinero”, cerró.