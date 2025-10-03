Ivana Nadal posó frente al espejo y jugó al límite de la censura con un outfit lencero ultra osado

Ivana Nadal no duda en arriesgar con las prendas más jugadas del momento. Escotes pronunciados y looks osados son su especialidad. Enciende Instagram y día a día suma nuevos seguidores. Marca tendencia. Juega al límite de la censura y deja muy poco para la imaginación.

Sabe como capturar la mirada de todos y encender los corazones del público. Va por todo y posa con looks de alto voltaje. La piel es protagonista en cada uno de los conjuntos de prendas que elija para vestir. Pasar desapercibida no es una opción para ella.

Ivana Nadal

Las vanguardias son su especialidad. Los looks osados siempre están en su radar. Colecciona likes y cosecha cientos de halagos de sus seguidores con cada video o imagen que comparte. Sabe como combinar las prendas de alto voltaje a la perfección.

Ivana Nadal compartió un video en donde la podemos observar posando frente al espejo con un outfit de alto impacto. Posó en ropa interior y no lució corpiño. Se cubrió con sus manos y utilizó una bata para cubrir el resto del cuerpo. La publicación marcó tendencia y no pasó desapercibida. La influencer sabe como captar las miradas y esta oportunidad no fue la excepción. Complementó el outfit con un maquillaje muy sutil y llevó el cabello suelto, bien lacio.

