Encaje y minishort: Ivana Nadal posó frente a cámara y se llevó todos los piropos con un look al borde de la censura

Ivana Nadal es una de las personalidades más reconocidas en redes sociales. Tiene más de 3 millones de seguidores en Instagram y causa sensación con conjuntos de prendas ultra arriesgados. Combina colores y texturas. La piel es protagonista en cada una de sus publicaciones.

Las vanguardias del mundo de la moda jamás se le escapan. Atenta a las novedades, combina a la perfección conjuntos de prendas imbatibles. Sabe como conquistar los likes y aplausos de todos sus seguidores. Le pone su impronta a cada outfit. Muchas veces juega al límite de la censura y se lleva todas las miradas en Instagram.

Desde Tulum, Ivana Nadal subió la temperatura con una microbikini ultra diminuta

La modelo conquista a sus fans con los looks más osados. Marca tendencia. Las novedades del mundo de la jamás se le escapan. Las tendencias para el verano 2026 están en su radar y las prendas cargadas de colores y texturas son su especialidad para combinar.

Ivana Nadal modeló con un conjunto de ropa interior ultra arriesgado. Mostró mucha piel y desató pasiones con el imperdible look elegido. La parte superior, un corpiño de encaje con escote pronunciado. La parte inferior, un minishort de raso super trendy. Ideal para los días de verano ultra calurosos.

Encaje y minishort de raso: Ivana Nadal lució un conjunto de ropa interior trendy y dio cátedra de estilo

Los likes no se hicieron esperar y los mensajes de halagos invadieron la publicación. Complementó el look llevando el cabello suelto, bien lacio y utilizó muy poco maquillaje.

Ivana Nadal dio cátedra de estilo con un conjunto de ropa interior ideal para la temporada de verano

La modelo e influencer marca tendencia con cada look que comparte en sus redes. En cada publicación conquista corazones y se lleva los aplausos de todos sus seguidores. Pasar desapercibida no es una opción para ella.

Encaje y minishort de raso: Ivana Nadal lució un conjunto de ropa interior trendy y dio cátedra de estilo

Ivana Nadal lució un conjunto de ropa interior al límite de la censura. La piel fue protagonista y se llevó todos los aplausos. La influencer conquista corazones y da cátedra de osadía con cada look que elige para vestir.