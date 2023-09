Ingrid Grudke modeló en lencería de encaje rojo y mostró su cambio de look

Ingrid Grudke es una de las modelos más icónicas de Argentina, con una importante trayectoria en las pasarelas más importantes del país y del mundo, supo ser embajadora de las marcas más destacadas de la moda.

La modelo, además, es reconocida por ser una gran influencia del mundo del fitness, en donde se prepara físicamente para competencias y se dedica a llevar una vida saludable y de mucho entrenamiento.

Las empanadas de ricota de Ingrid Grudke Foto: web

En su perfil de Instagram, la top model tiene más de 500 mil seguidores con los que interactúa seguido y les recomienda tips de alimentación o consejos de belleza. No pueden faltar sus menús de todos los días.

También, a veces elige compartir sus looks que se destacan por la elegancia, y por lucir las prendas del momento, en un estilo marcado que sus seguidores siguen de cerca para imitarlo.

Ingrid Grudke mostró un cambio de look y causó furor entre sus seguidores

La modelo publicó un video en el que se muestra en ropa interior de color rojo con encajes y transparencias en el que saca a relucir su cuerpo tonificado fruto del entrenamiento diario y su disciplina.

Pero lo que más llamó la atención es que la top model luce el pelo largo y en un tono de rubio más oscuro, si bien aclaró que se trata de una peluca, pidió opinión a sus seguidores sobre qué piensan de ella con el pelo largo.

“Esta peluca de pelo largo la use en la película #almapura !!! así me quedaría el pelo largo, que nunca voy a tener porque mi genética no me la dio, pero ¿ustedes qué piensan?” escribió en el pie de la publicación.

Cómo comenzó su carrera Ingrid Grudke

La top model comenzó en el mundo del modelaje cuando tenía 15 años y fue seleccionada en una prueba de modelos de la Agencia Elite. A partir de allí, trabajó como figura de las marcas más exclusivas de Europa y Estados Unidos.