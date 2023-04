Gime Accardi posó al estilo baywatch desde la playa con una bikini surfer

Gimena Accardi no deja de sorprender en las redes sociales al presentarse ante los millones de usuarios que la siguen con looks que no solo reflejan estilo y originalidad, sino que, además, responden a las tendencias que surgen dentro del mundo de la moda.

Gimena Accardi encandiló a sus fanáticos con su belleza y su figura. Foto: Instagram

En esta oportunidad, el escenario desde el cual se lució la actriz fue la playa, donde se la pudo ver posando desde la arena con el increíble mar de fondo.

La actriz vistió una bikini surfer en tono azul francia, compuesta por un crop top y una camiseta con cierre ajustada a la figura de su cuerpo.

Gimena Accardi enamoró en Instagram. Foto: Instagram

Al mismo tiempo, optó por un culotte tiro alto y sumó al look una gorra oscura con un grabado blanco en el centro, complementando a los tonos oscuros del outfit.

¿A qué famosa internacional se parece Gimena Accardi?

Hace algunas semanas, la actriz compartió una divertida fotografía en las historias de Instagram en la cual mostró a una reconocida artista musical que fue un hito de los 90 y 2000, con quien sus seguidores le encontraron una gran semejanza.

La famosa que se parece a la Gimena Accardi. Foto: instagram/gimeaccardi

Se trató de la ex Spice Girls y actual esposa de David Beckham, Victoria Beckham. La actriz comentó con ironía en su posteo: “Acá, un verano con David...”, tras simular estar en la piel de la cantante por su parecido. Acto seguido confesó: “Hace diez días que me etiquetan en esta foto y la verdad es que sí, me veo parecida”.