Flor Regidor, la ex Gran Hermano, jugó al borde de la censura con un look de transparencias y escote al límite

Flor Regidor pisa fuerte en el mundo mediático tras su paso por la casa de Gran Hermano. En los canales de streaming siempre destaca por sus ocurrencias y día a día suma nuevos fans en sus redes sociales.

Tiene un carisma único y jamás pasa desapercibida. Las tendencias del momento son su especialidad y sabe a la perfección cómo captar los flashes de las cámaras. Audaz y avasallante, apuesta todo por las nuevas tendencias. Los looks en donde muestra mucha piel son los preferidos por sus fans.

Transparencias y escote al límite: Flor Regidor apostó por el color de la temporada y brilló con un conjunto en tendencia

La exhermanita derrocha audacia con cada look que elige para vestir. Su estilo es único y destaca con increíbles conjuntos de prendas que resaltan su figura y la hacen brillar. Conoce muy bien el arte de combinar tendencias, colores y texturas.

Flor Regidor jugó al límite de la censura con un look total chocolate. Eligió el color de la temporada para desplegar toda su audacia. Un conjunto de prendas semitransparentes y la parte superior con un escote ultra profundo. Dejó muy poco para la imaginación y causó sensación. Para el maquillaje eligió resaltar su mirada con delineado negro para los ojos bien marcado y lápiz labial en tono rojizo con mucho brillo. Llevó el cabello suelto, bien lacio. La publicación revolucionó Instagram.

Flor Regidor se consagró como la reina de la audacia con el look más jugado del verano

La exhermanita tiene una impronta única. Destaca en cada proyecto nuevo que emprende y pasar desapercibida no es una opción para ella. Es protagonista en la escena mediática y no le teme a los flashes de las cámaras.

Flor Regidor lució un outfit total chocolate y se llevó todos los elogios. Un conjunto de prendas muy audaces. Con detalles de semitransparencias y un escote mega pronunciado que se convirtió en el protagonista del look.