Flor Regidor de Gran Hermano posó frente al espejo con un vestido de noche con un escote al límite de la censura

Flor Regidor pisa fuerte en el mundo mediático tras su paso por la casa de Gran Hermano. Tiene un carisma único y jamás pasa desapercibida. Las tendencias del momento son su especialidad y sabe a la perfección como captar los flashes de las cámaras.

Audaz y avasallante, apuesta todo por las nuevas tendencias y jamás pasa desapercibida. Los looks en donde muestra mucha piel son los preferidos por sus fans. La exhermanita derrocha sensualidad con cada look que elige para vestir.

Flor Regidor de Gran Hermano lució un vestido de noche con escote al límite de la censura

Los likes invaden cada publicación que comparte y los mensajes de halagos se apoderan de cada fotografía o video. Su estilo es único y destaca con increíbles conjuntos de prendas que resaltan su figura y la hacen brillar. Combina las tendencias, colores y texturas del momento de manera única.

Flor Regidor disfrutó de una salida por la noche y se llevó todos los likes con un vestido al límite de la censura. En color negro y repleto de brillos. Con un escote mega pronunciado como protagonista y pequeños breteles. Sin lugar a dudas, es la reina de las prendas jugadas y sabe como combinarlas a la perfección. Para el maquillaje eligió resaltar su mirada con delineado negro para los ojos bien marcado y lápiz labial en tono rojizo con mucho brillo. La publicación cosechó likes y recibió cientos de mensajes de halagos. Para el peinado apostó por llevar el cabello suelto, bien lacio.

Flor Regidor cosechó suspiros con un jugado vestido de noche de alto impacto

La exhermanita tiene una impronta única. Destaca en cada proyecto nuevo que emprende y pasar desapercibida no es una opción para ella. Es protagonista en la escena mediática y no le teme a los flashes de las cámaras.

Flor Regidor lució un vestido total black repleto de brillos y marcó tendencia. Mostró mucha piel y sorprendió con un escote mega pronunciado. Sus seguidores le regalaron cientos de halagos y la exhermanita dio cátedra de audacia.