Fátima Flórez encendió la noche con una increíble prenda mega hot con transparencias y brillos: “Lo mejor está por venir”

Fátima Flórez enciende la pantalla con cada aparición pública. En Instagram tiene millones de seguidores y día a día sorprende con los looks más osados que elige. No conoce de límites y explora las últimas tendencias.

La actriz e imitadora Fátima Florez visitó la redacción de La Voz promocionando su nuevo espectáculo. (Nicolás Bravo / La Voz)

La actriz y bailarina le pone su impronta a cada conjunto de prendas que elige para vestir. Muchas veces desafía los límites de la censura y pasar desapercibida no es una opción para ella. Audaz y osada, cosecha los likes de todos sus fans.

Los vestidos mega ajustados con transparencias en donde se resalte su figura son sus prendas favoritas. En varias oportunidades ha mostrado su colección de vestidos preferidos y ha causado sensación.

La humorista recorrió su casa y mostró cada rincón.

Fátima Flórez compartió una osada publicación en donde destacan sus piernas al lucir un fantástico vestido ultra diminuto en color nude repleto de brillos y con mucha transparencia. También resaltó un escote profundo. Sus fans alucinaron y los likes no tardaron en llegar.

Complementó el outfit llevando el cabello suelto, bien lacio. Para el maquillaje eligió delineado negro para los ojos y así resaltar su intensa mirada. Para los labios optó por mucho brillo.

La actriz y bailarina tiene una actitud única. No conoce de límites a la hora de explorar nuevas tendencias y arriesga con outfits únicos. Las tendencias son su especialidad y jamás pasa desapercibida.

En las redes hubo comentarios de todo tipo. Foto: captura.

Fátima Flórez encendió la noche luciendo un espectacular look super sensual. Un vestido diminuto, muy ajustado al cuerpo, con brillos y con un escote que se llevó todos los aplausos. La actriz acompañó la imagen de una positiva reflexión: "Lo mejor está por venir"