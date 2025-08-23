Sofía Vergara es una de las actrices más destacadas a nivel mundial. No le teme a los flashes de las cámaras y conquista corazones con su look único. En Instagram tiene millones de seguidores y sorprende con prendas únicas.

Sofía compartió unas fotos vintage.

La actriz es icono fashionista y una referente en el mundo de la moda. Atenta a las últimas vanguardias, siempre sorprende con sus looks elegidos. Su guardarropa está repleto de los must de la temporada. Texturas y colores se combinan a la perfección en sus outfits.

Sofía Vergara es una reina del mundo de la moda. Los conjuntos de prendas ajustados en donde la piel es protagonista son sus preferidos. No conoce de límites a la hora de elegir las prendas más osadas.

Sofía Vergara celebró su cumpleaños número 53 en Italia

La artista enamoró corazones posando con un espectacular vestido con escote ultra sexy y hombros al descubierto. Eligió un estampado floral. Resaltó su figura con la infartante prenda y se llevó los aplausos de todos sus seguidores.

La publicación causó sensación y Vergara demostró ser una verdadera reina fashionista. Complementó el look llevando el cabello suelto, bien lacio. Para el maquillaje eligió delineado negro para los ojos y lápiz labial en tono rojo.

Sofía Vergara causó sensación con un vestido floral cargado de sensual y muy jugado

La actriz triunfa en Hollywood. Reconocida a nivel mundial, su talento cautiva al público con cada personaje que interpreta en series o películas. Tiene un estilo que no pasa desapercibido. En Instagram revoluciona corazones con prendas mega osadas.

Sofía Vergara se mostró frente al espejo y subió las temperaturas.

Escote y mega ajustado: Sofía Vergara lució un vestido de diseño exclusivo y desató pasiones

Sofía Vergara enamoró al público con un espectacular vestido floral mega sexy. Derrochó sensualidad y robó miradas con un look no apto para cardíacos. Sin lugar a dudas, pisa fuerte en el mundo de la moda.