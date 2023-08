Emilia Mernes lució una pollera pero un detalle se robó toda la atención: “Me salieron las piernas de Cristiano Ronaldo”.

Más allá de su destacada posición como una de las cantantes más influyentes en la actualidad, Emilia Mernes ha logrado convertirse en una de las artistas más adoradas. Su éxito no se limita únicamente a su música, ya que ha cultivado una legión de seguidores a través de su carisma, dedicación y autenticidad.

Pues, siempre que tiene ocasión, Emilia Mernes se muestra tal y como es, en especial a través de sus redes sociales, donde conecta con sus fanáticos. Aunque, en su perfil oficial de Instagram, la intérprete también deslumbra con sus diferentes looks, sobre todo los que utiliza para los shows.

Emilia Mernes deslumbró con su look Foto: instagram

Emilia trabaja y tonifica tanto su cuerpo para estar en óptimas condiciones que una foto se hizo viral en Twitter - ahora X-, donde se la ve en una pose que muestra su musculatura. La misma cantante decidió bromear con este detalle y aseguró: “Me salieron las piernas de Ronaldo en la foto, no sé qué onda”.

Emilia Mernes Foto: Twitter

Los comentarios no tardaron en llegar, especialmente aquellos que tenían edits comparando a Emilia con Cristiano Ronaldo.

Compararon las piernes de Emilia Mernes con las de Cristiano Ronaldo. Foto: Twitter

El look de Emilia Mernes: un total acierto

Así es cómo ha sucedido con su última publicación, donde Emilia, además de mostrarse muy feliz con respecto a su regreso a Buenos Aires, también brilló con su outfit. En las tres fotos que compartió se dejó ver con un top de manga larga sin breteles y caído en los hombros que le queda a la perfección.

Así vistió Emilia Mernes para su último show Foto: Instagran

Esta prenda no solo resalta sus atributos, sino que además deja en evidencia su abdomen tallado por los dioses. Emilia, a su vez, combinó esta elección con una mini pollera de tablas que marca sus trabajadas piernas. En la misma, la cantante utilizó un cinturón de peluche del mismo tono, donde resalta una estrella plateada dándole un corte funcional al look.

El look barbiecore de Emilia Mernes Foto: instagram

Para completar su elección al estilo barbiecore, Mernes optó por unas botas también rosas altas hasta su rodilla, dejando su estilo bien definido. En cuanto a su cabello lució unas trenzas largas con dos mechones sueltos en el frente, un peinado con el que siempre devela su inocencia y su ternunra.

El encantador look de Emilia Mernes Foto: Instagram

¿Emilia Mernes sigue en pareja con Duki?

Emilia Mernes y el también cantante, Duki, llevan ya un año y medio de relación. Su vínculo parece ser uno de los más afianzados del medio. Sin embargo, en las últimas horas se viralizaron dos tweets de ambos con los que encendieron las alarmas. “No me hubieras hecho daño si me quisieras”, escribió ella. En cuanto a él, lanzó: “Quizá el cara tatuada no era lo que te esperabas. Pero igual querías volver cada vez que me dejabas”.

Y, si bien en un principio se habló de una separación, la teoría fue rápidamente descartada por sus fanáticos. Al parecer los cantantes se encuentran promocionando una nueva canción juntos de la cual, por el momento, no hay noticias.