Dua Lipa se llevó miles de corazones rojos con un total black: strapless y transparencias

Dua Lipa compartió en la cuenta de Instagram, donde reúne 87.5 millones de seguidores, no solo las fotos que le tomaron mientras posaba con el sofisticado y elegante look de noche que eligió para llevar al evento de edición británica “Forces of Fashion”, organizado por Vogue, sino también las “selfies” que sacó durante y al concluir el evento.

El posteo de Dua Lipa que encendió las redes. Foto: https://www.instagram.com/dua.lipa_argentina/

El traje que eligió consta de dos partes: un top strapless de estilo sastrero sin mangas con un círculo de tul en el medio a tono con la prenda, y lo acompañó con un pantalón de vestir recto junto con unos guantes largos de tul; sin embargo, todas las miradas se la llevan los stilettos con tacón aguja que calzó. Se trató de un outfit en que predominaba el color negro.

El look de Dua Lipa que causó sensación. Foto: https://www.instagram.com/dualipa/

Al mismo tiempo, hubo un elemento extra que agregó estilismo y glamour a su look, y se trató precisamente de su peinado. Apostó por la raya al costado y las ondas sobre el largo de su pelo que le daban un aire natural.

El posteo de Dua Lipa que enamoró a sus seguidores. Foto: https://www.instagram.com/dualipa/

No obstante, el maquillaje que eligió usar tampoco puede pasarse por alto, ya que la combinación del “cat eyes” y el tono café claro de los labios que le aportó volumen y causó sensación.

El maquillaje de noche de Dua Lipa. Foto: https://www.instagram.com/dualipa/

Qué es el Forces of Fashion y por qué fue Dua

El Forces of Fashion es un evento organizado por Vogue, en esta oportunidad se llevó a cabo en Gran Bretaña, donde se reúnen distintas figuras reconocidas y dan charlas sobre la inclusión de las mujeres en distintas industrias, así como también hablan de lo que se está haciendo para que sus voces sean cada vez más escuchadas.

Y una de los artistas que brindó un discurso sobre el destino de la moda fue Dua Lipa, y para ello, conversó con el editor y director de Vogue: Edward Enninful.