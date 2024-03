El impecable look old money de Cami Homs que encandiló Instagram

Camila Homs se hizo conocida no solo por ser la novia de Rodrigo De Paul cuando este comenzó a jugar en la Selección Argentina, pero luego de la maternidad y el fin de la pareja la rubia logró ganarse los corazones de la audiencia, especialmente en redes sociales en donde se luce como modelo y embajadora de diferentes marcas.

Cami Homs apuesta a las estampas en todas sus prendas. / Instagram

Rodrigo y Camila se separaron al tiempo y el jugador de fútbol inició su famoso romance con Tini Stoessel, algo que le dio notoriedad a la modelo no solo en los medios sino también en las redes sociales, pero lejos de quedarse en el escándalo comenzó un camino maratónico hacia la fama.

Cami supo ganarse un lugar en el medio artístico, su estilo cada día pisa más fuerte en el mundo de la moda y lifestyle al punto de convertirse en una auténtica influencer por compartir recetas, su vida en pareja con José Sosa, y especialmente sus looks en tendencia.

Instagram Foto: desconocido

EL LOOK OLD MONEY DE CAMI HOMS

Recientemente, la rubia se volvió sensación al compartir una serie de imágenes con un poderosísimo look donde la elegancia es la protagonista, al mejor estilo old money que se apoderó de pasarelas y del streen style en el último año.

El look old money propone el uso de prendas clásicas, atemporales y bien confeccionadas, como blazers de tweed, camisas de vestir, pantalones de vestir, faldas lápiz, entre otros. También los colores neutros son los que lideran esta tendencia y el look en color beige de Cami respetó al pie de la letra este estilo.

Instagram Foto: desconocido

La influencer se mostró con un pantalón tipo sastrero de cintura alta, delicadas sandalias en el mismo tono de taco alto. Y en la parte de arriba, la rubia lució un top abuchonado con cuello alto, lo que estiliza su imagen y le da el plus de elegancia al look.

Para completar, llevó una pony tail en el cabello, make up súper natural y accesorios en dorado que combinaron a la perfección con una mini bag del mismo color que el conjunto.