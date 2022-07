Rocío Guirao Díaz deslumbra con su belleza desde que es muy joven, y ahora con más de 2 millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram, la modelo argentina acumula miles de likes y comentarios en cada una de sus publicaciones.

Al igual que muchos de los famosos, Rocío aprovechó el verano europeo para tomarse el descanso de mitad de año e hizo un paso por algunas ciudades del Viejo Continente. Ahora, instalada en Carolina del Norte, Estados Unidos, la figura comparte con sus fanáticos su día a día desde una espectacular cabaña.

Rocío Guirao Díaz Foto: Instagram/rocioguiraodiaz

En esta ocasión, Guirao Díaz mostró que nunca descansa. Con una serie de videos publicados compartió cuál es su rutina de entrenamiento cuando está de vacaciones. Con un conjunto de top y biker color beige y un chaleco rosa, la modelo se grabó con la cabaña y un increíble paisaje de fondo.

En el video de la puede ver haciendo una parte de su rutina, y luego comentó que no se le está haciendo fácil ser perseverante: “Es algo que me está costando muchísimo. Encima no es el lugar para desmayarse, porque vienen los osos y te comen”, bromeó la modelo.

Las vacaciones de Rocío Guirao Díaz

Acompañada por su esposo e hijos, Rocío visitó diferentes ciudades de Europa y disfrutó de las increíbles playas de Ibiza. Por supuesto que hizo varias publicaciones sobre el viaje y dejó boquiabiertos a todos con su increíble figura.