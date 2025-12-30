El destape de Yanina Latorre: la periodista posó en ropa interior y desafió todos los límites

Yanina Latorre es una de las periodistas mediáticas con más relevancia en Instagram y en la red social X. Allí no pasa desapercibida y destaca con información exclusiva de la farándula. Su opinión siempre destaca y no le teme a los flashes de las cámaras.

No solo triunfa en el mundo del periodismo de espectáculos, sino también como referente fashionista. Las últimas tendencias jamás se le escapan y combina a la perfección diferentes texturas, colores y diseños para crear looks únicos.

El destape de Yanina Latorre: la periodista posó con un look de ropa interior total black y sorprendió a todos

Los must de la temporada nunca faltan en su guardarropa. Da cátedra de estilo y cosecha likes con una de sus publicaciones en Instagram. En esta ocasión sorprendió a todos con una producción de fotos en ropa interior.

Yanina Latorre modeló con un conjunto de ropa interior total black de alto impacto. La parte superior un corpiño escotado. La parte inferior una bombacha estilos culotte sensual y audaz. Para el peinado llevó el cabello suelto con ondas bien marcadas. Para el maquillaje apostó por delineado negro para los ojos bien marcado y lápiz labial con mucho brillo. Sin lugar a dudas marca tendencia en cada proyecto nuevo que emprende. Los likes no se hicieron esperar.

Yanina Latorre modeló en ropa interior y causó sensación entre sus seguidores

La periodista marca tendencia en cada paso que da. Siempre va por más y no conoce de límites a la hora de explorar nuevas tendencias. No solo triunfa con las últimas novedades del espectáculo, sino también con las últimas vanguardias de la temporada.

Yanina Latorre realizó una producción de fotos en ropa interior y dejó sin palabras a sus seguidores. Posó con un conjunto total black y se llevó los likes de todos.