El tenso momento que vivió Yanina Latorre con una seguidora y que generó alerta: “Me prometiste...”

Yanina Latorre es una de figuras más importantes de la televisión argentina y de las más temidas por los famosos a la hora de dar primicias del entretenimiento nacional. La también contadora tiene su propio programa SQP, en donde vivió una situación tensa con una fanática.

La conductora tiene una relación cercana con sus seguidores en redes sociales, ya que tiene más de un millón en su cuenta, e interactúa con ellos. Al igual que no tiene problemas de sacarse fotos o conversar con quienes la esperan en la puerta del canal. En ese contexto, Yanina reveló que una fan le exigió que cumpla una promesa que no hizo y el momento se volvió incómodo.

Yanina Latorre. Foto: captura pantalla

La insólita situación que vivió Yanina Latorre con una seguidora en el canal

“A los que puedo, los hago entrar a SQP. Viene una chiquita, de unos 20 años, y me dice: ‘Soy la nena del cerebro’. Le digo a Diego, el chofer: ‘¿No me la hacés pasar y me la sentás en el estudio?’”, contó Yanina sobre cómo empezó la situación.

“Termina el programa y le pregunto: ‘¿La pasaste bien?, ¿te gustó?’, y me dice que sí. Después agrega: ‘Quiero hablar con vos’. Le digo: ‘¿Querés una foto?’. Y me dice: ‘¿Me das el programa?’“, agregó la conductora a su relato.

“Yo no sabía si me hablaba del programa grabado y le dije que lo podía ver en YouTube. Entonces le pregunto: ‘¿Qué programa?’. Y me dice: ‘Acordate de lo que me prometiste del Conicet’. Empecé a estar incómoda“, comentó Yanina sobre la situación que estaba subiendo de tono.

“Me dijo: ‘vos me engañaste, te pregunté si sabías quién era’; si la verdad que no sabías quién era, pero como no me acordaba, te vi ahí”, le dijo la conductora a la joven.

“Ahí me dice: ‘Acordate que me prometiste que me ibas a dar el programa del Conicet que investiga las vacunas y el cerebro porque vos estás trabajando en el Conicet a escondidas. Se estaba calentando", le reclamo la joven a Yanina en un tono que iba levantando la tensión.

Luego, la famosa reveló cómo terminó la incómoda conversación: “Me lo prometiste por la computadora (le dijo). Encima, yo no tengo computadora. Tengo todo el diálogo en el celular. Se ve que alguien se hizo pasar por mí y le dijo ‘vení a la puerta de América’, o eso fue lo que le funcionó en su cabeza".

Yanina Latorre se mostró preocupada por el tono que llevó la conversación y por si una persona se hizo pasar por ella.