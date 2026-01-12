Verónica Brunati es una periodista deportiva muy destacada. En redes sociales destaca por su información y allí también sorprende con outfits que marcan tendencia. Sin lugar a dudas, protagonizó el destape de la temporada.

Las vanguardias del mundo de la moda siempre están presentes en su guardarropa. Combina a la perfección diferentes texturas, colores y diseños. Los must de la temporada nunca faltan en sus outfits.

El destape de Verónica Brunati: la periodista deportiva posó con un corset ultra escotado y sorprendió a todos

En Instagram comparte los looks que elige para cada ocasión especial. En esta oportunidad sorprendió a todos con un conjunto de prendas cargado de estilo y al límite de la censura. Mostró mucha piel y derrochó audacia con un conjunto de prendas de alto impacto.

Verónica Brunati posó con un look de noche ideal para disfrutar de una salida bajo la luz de las estrellas. Eligió un corset metalizado mega escotado con pequeños breteles. Lo complementó con un pantalón de vestir ultra elegante. Para el peinado apostó por llevar el cabello suelto con ondas bien marcadas. Para el maquillaje eligió delineado negro para los ojos bien marcado y lápiz labial con mucho brillo. La publicación cosechó miles de likes y los elogios no se hicieron esperar.

Verónica Brunati desafió los límites de la censura con un corset mega ajustado y escotado

La periodista deportiva tiene un estilo sin igual. Atenta a las últimas novedades del mundo de la moda, siempre destaca con sus outfits cargados de estilo. Siempre va por más y pasar desapercibida no es una opción para ella.

Verónica Brunati eligió un corset en color negro con escote pronunciado y se llevó los aplausos todos. Combinó a la perfección una prenda audaz para complementar su look de noche. La periodista dio cátedra de estilo.