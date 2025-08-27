El gesto de Morena Beltrán que hizo enfurecer a los hinchas de River

En pasado lunes, Lanús le empató en el último minuto el partido a River y finalmente se repartieron los puntos. En ese contexto, Morena Beltrán tuvo una actitud que muchos hinchas detectaron en redes sociales, pero no dejaron pasar.

Cuál fue el gesto de Morena Beltrán que enojó a los hinchas de River

Los fanáticos del Millonario, molestos por los dos puntos que perdió su equipo, no le dejaron pasar a la periodista su reacción tras el gol del Granate. Lo cierto es que por el plano de la cámara (que enfocaba a Gallardo), de fondo se ve a Morena con una leve sonrisa que le salió en el momento. Rápidamente, muchos hinchas lo notaron y criticaron a la novia de Lucas Blondel, jugador de Boca, en redes sociales.

Qué dijo More Beltrán sobre las críticas

La comunicadora de ESPN, en Generación F, programa que conduce junto a Juan Marconi, se mantuvo al tanto del enojo y respondió: “A mí me llegan comentarios de ‘te reíste” no sé qué. Chicos, yo cuando me concentro en el partido no sé qué pasa por mi cara. La mayoría surgen de manera natural e inconsciente, de manera espontánea. La gente se piensa que estoy cerca de Gallardo. No, yo estoy cerca de Pellegrino (DT de Lanús), estoy muy lejos del Muñeco, se ve que el tiro de la cámara justo da".