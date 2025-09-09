Desde Tailandia, Flor de la V dejó a todos sin palabras con una malla enteriza total black de alto voltaje

Flor de la V es una de las grandes figuras de la TV argentina. En Instagram tiene millones de seguidores. Su estilo es único. A cada nuevo proyecto que emprende le pone su impronta y destaca.

Flor de la V apostó al rosa y dió cátedra de estilo con una combinación de texturas

La artista compartió una serie de imágenes que sorprendieron a todos. Atenta a las últimas vanguardias del mundo de la moda. Sabe como combinar estilos. Crea looks únicos con texturas y colores mega tendencia.

El outfit de Flor de la V a la hora de entrenar

Desde Tailandia, compartió postales disfrutando de un paisaje paradisíaco. Allí poso con un traje de baño mega sensual y se llevó los likes de todos sus fans. Sin lugar a dudas, sabe como marcar tendencia y pisa fuerte en el mundo de la moda.

El look monocromático en cuero de Flor de la V

Flor de la V conquistó corazones modelando con una malla enteriza en color negro. Una prenda que será tendencia en la temporada de verano 2026 en la Argentina. Con escote pronunciado y el detalle de encaje en los bordes.

La famosa está de vacaciones con su familia en Estados Unidos.

La publicación cosechó miles de likes y revolucionó Instagram. La actriz apostó por un traje de baño sensual y chic y se llevó los aplausos de todo el público. Complementó el look llevando el cabello suelto, con ondas naturales y utilizó muy poco maquillaje.

Flor de la V cautivó aplausos con una producción de fotos cargada de sensualidad en Tailandia

La artista tiene un carisma único y sabe como brillar en cada ocasión. Su estilo no conoce de límites y siempre va por más a la hora de combinar nuevas tendencias. Pasar desapercibida no es una opción para ella.

El minivestido con brillos con el que deslumbró Flor de la V

Flor de la V apostó por un traje de baño de alto voltaje. Posó en las paradisiacas playas de Tailandia y subió la temperatura en Instagram. Un escote mega pronunciado fue protagonista y dejó a sus fans sin palabras.