Desde Tailandia, Flor de la V dejó a todos sin palabras con una malla enteriza total black de alto voltaje

Flor de la V

La actriz y comediante apostó por un look de playa cargado de sensualidad y con mega escote.

9 de septiembre de 2025,

Flor de la V es una de las grandes figuras de la TV argentina. En Instagram tiene millones de seguidores. Su estilo es único. A cada nuevo proyecto que emprende le pone su impronta y destaca.

La artista compartió una serie de imágenes que sorprendieron a todos. Atenta a las últimas vanguardias del mundo de la moda. Sabe como combinar estilos. Crea looks únicos con texturas y colores mega tendencia.

Desde Tailandia, compartió postales disfrutando de un paisaje paradisíaco. Allí poso con un traje de baño mega sensual y se llevó los likes de todos sus fans. Sin lugar a dudas, sabe como marcar tendencia y pisa fuerte en el mundo de la moda.

Flor de la V conquistó corazones modelando con una malla enteriza en color negro. Una prenda que será tendencia en la temporada de verano 2026 en la Argentina. Con escote pronunciado y el detalle de encaje en los bordes.

La publicación cosechó miles de likes y revolucionó Instagram. La actriz apostó por un traje de baño sensual y chic y se llevó los aplausos de todo el público. Complementó el look llevando el cabello suelto, con ondas naturales y utilizó muy poco maquillaje.

Flor de la V cautivó aplausos con una producción de fotos cargada de sensualidad en Tailandia

La artista tiene un carisma único y sabe como brillar en cada ocasión. Su estilo no conoce de límites y siempre va por más a la hora de combinar nuevas tendencias. Pasar desapercibida no es una opción para ella.

Flor de la V apostó por un traje de baño de alto voltaje. Posó en las paradisiacas playas de Tailandia y subió la temperatura en Instagram. Un escote mega pronunciado fue protagonista y dejó a sus fans sin palabras.

