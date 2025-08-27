Flor de la V se robó todas las miradas desde el barrio chino de Bangkok en minifalda y top

Flor de la V logró consolidar, con los años, una comunidad leal que la acompaña en cada etapa de su carrera. En las redes sociales encontró el escenario perfecto para mostrarse auténtica, carismática y comprometida, siempre con la frescura que la caracteriza. Tanto desde su rol como conductora en televisión como al compartir sus looks más celebrados, mantiene un lazo cercano y genuino con quienes la siguen desde hace tiempo.

Flor de la V conquistó el barrio chino de Bangkok en mini y top

En esta oportunidad, la conductora decidió comaprtir con sus seguidores en Instagram algunas fotos del viaje que realizó junto a Marley para su programa. Desde el Barrio Chino de Bangkok, Flor posó con una mini en color fucsia, que acompañó con un top celeste y accesorios en nude.

“Arrancamos”, escribió en el epígrafe de la publicación en la que también se mostró junto al conductor y que rápidamente consiguió miles de likes y decenas de comentarios.

La revelación de Flor de la V a sus 50 años que impactó a todos

En su visita al programa de Ángel de Brito por Bondi, la famosa reflexionó sobre su edad y confesó su peor miedo: “Así, fresca, no lo puedo creer. Primero yo pensé que iba a estar muerta, tenemos un promedio de vida de 35 años”.

“Las travestis no pasan los 35, 40 años, entonces ya decir 50… Por la precariedad que hay, la mala vida, no tienen acceso a la salud, se prostituyen desde muy chicas, están expuestas a todo tipo de enfermedades”, enumeró Flor las razones por las que la comunidad no sobrevive tantos años.

Ante esto, la famosa contó cómo viven sus pares y alzó la voz: “Se exponen también a la silicona líquida, hay algo de construcción cultural que la empuja a algo de constante peligro. Yo zafé por esto, los medios. A mí me salvó la tele, lo de Lucho Aviles”.

“A veces la gente se olvida lo que es la televisión, viste que a veces entre gente porque sí, yo no era conocida en ese momento, pero me sentaba en el living a opinar de cualquier cosa. Me pasaban el bolo doble, y así fue como empecé, con Chiche, después hice teatro. Pero así me ayudó a pagar el alquiler y eso me salvó de todo lo demás”, comentó Flor de la V.