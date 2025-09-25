Barbie Vélez disfrutó de unos espectaculares días de descanso en las hermosas playas de México. Allí disfrutó del sol, mar y arena junto a su familia. En Instagram compartió las mejores postales del fantástico viaje familiar.

La influencer tiene un carisma único y destaca en cada imagen que comparte. Es una verdadera influencer fashionista y sorprendió a todos con el espectacular look que eligió para disfrutar de unos preciosos días en la playa. Sin lugar a dudas, las tendencias jamás se le escapan y los mejores trajes de baño están en su guardarropa.

Barbie Vélez

La hija de Nazarena Vélez tiene un estilo sin igual. Combina a la perfección las prendas del momento y cosecha los aplausos de sus seguidores en Instagram. Tiene millones de seguidores y colecciona likes. Los halagos están a la orden del día y siempre sorprende con combinaciones únicas en sus outfits.

Barbie Vélez apostó por un traje de baño mega tendencia. Una bikini muy diminuta. La parte superior, un corpiño triangular con tiras para sujetar detrás del cuello. La parte inferior, una bombacha colaless ultra cavada. En una combinación perfecta de tonos grises y detalles en negro. La estrella del look fueron unos anteojos de sol de marco grande. Un must que no puede faltar para completar el look de playa.

Desde México, Barbie Vélez deslumbró con un traje de baño que será el look de playa tendencia de la temporada

Barbie Vélez encendió corazones con un outfit de playa cargado de estilo y muy avasallante

La actriz e influencer tiene un estilo que nunca pasa desapercibido. Conquista aplausos a cada paso que da. Siempre se adelanta a las tendencias y sabe a la perfección como captar la mirada de todos.

Desde México, Barbie Vélez deslumbró con un traje de baño que será el look de playa tendencia de la temporada

Barbie Vélez sorprendió con un look de playa y marcó tendencia. Lució una espectacular bikini muy diminuta con los colores de la temporada. Coleccionó likes y dio cátedra de estilo con el audaz traje de baño.