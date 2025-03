Desde Mendoza, Flor De La V cautivó a sus seguidores con un look casual y canchero

Flor de la V sigue disfrutando de unas merecidas vacaciones luego de su salida de Intrusos y, como siempre, compartió los mejores momentos con sus seguidores en Instagram. En esta ocasión, la conductora viajó a Mendoza para relajarse y recorrer algunas de las bodegas más emblemáticas de la región. Como era de esperarse, su estilo no pasó desapercibido, y dejó en claro que la comodidad no está peleada con el glamour.

Desde su cuenta de Instagram, donde acumula más de 1.4 millones de seguidores, la mediática publicó una serie de fotos en un entorno soñado. “Hay gente que sueña”, escribió en la descripción del posteo, que en cuestión de horas cosechó miles de likes y comentarios de sus fanáticos, quienes no dejaron de elogiar su look y su felicidad en esta nueva etapa profesional.

Flor de la V conquistó corazones con un look playero super trendy: “Modo playa”

Recientemente, Flor anunció su incorporación a Los Profesionales de Siempre en Canal Nueve, lo que marca su regreso a la pantalla chica con un formato que la apasiona. Mientras tanto, aprovecha el verano para disfrutar de sus vacaciones y sorprender con sus looks más relajados, pero siempre con su sello personal.

Flor de la V se suma a un nuevo programa.

El look relajado y chic de Flor de la V que encantó a sus seguidores

Para su paseo por Mendoza, Flor de la V apostó por un conjunto sencillo pero muy trendy. Eligió un jean tiro alto claro, una prenda atemporal que estiliza la figura, combinado con un top de corte recto con rayas rojas y blancas, que le dio un aire fresco y veraniego. Para completar el outfit, sumó una camisa blanca anudada a la cintura y desabotonada, aportando un toque casual pero sofisticado.

La conductora enamoró a sus fanáticos.

Flor de la V deslumbró con un look casual para una bodega en Mendoza.

En cuanto a los accesorios, la conductora se inclinó por detalles en tonos dorados y rojos, que resaltaron su bronceado. Llevó el cabello recogido en un clean look y optó por un maquillaje en tonos rosados, que realzó su mirada y le dio un aire juvenil.

El look de Flor.

Los comentarios en redes no tardaron en llegar: “Mendoza es tu segunda casa, Flor”, “Qué bomba, tu gusto para armar un look es lo que más destaco de vos”, y “Me encanta verte feliz”, fueron algunas de las reacciones de sus seguidores.