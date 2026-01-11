Desde la playa, Silvina y Vanina Escudero posaron juntas con bikinis ultra diminutas y levantaron la temperatura

Silvina y Vanina Escudero brillan en cada aparición pública con sus estilos únicos. En Instagram tiene miles de seguidores y día a día suman nuevos fans. No solo son talentosas arriba del escenario, sino también eligiendo las prendas must del verano.

Las vanguardias del mundo de la moda siempre están en su radar. Se preparan para vivir una gran temporada de verano y en sus guardarropas nunca faltan los mejores trajes de baño. Escote pronunciados y bombachas colaless son las protagonistas de los looks de playa.

Silvina y Vanina Escudero se sumaron a la tendencia de las bikinis ultra diminutas y fueron el destape del verano

Siempre van por más y pasar desapercibidas no es una opción para ellas. En Instagram comparten postales de los momentos que pasan juntas y causan sensación entre el público. Los likes no se hacen esperar.

Silvina y Vanina Escudero abrieron la temporada de verano y posaron con las bikinis más diminutas del momento. Corpiño triangular con mucho escote y bombacha colaless ultra cavada. Sin lugar a dudas, estos trajes de baño serán los protagonistas de la costa argentina. La publicación recibió miles de elogios y las hermanas Escudero dieron cátedra de estilo.

Silvina y Vanina Escudero deslumbraron en traje de baño y se llevaron los corazones de todo el público.

Las hermanas Escudero pisan fuerte en la escena argentina. Tienen un talento sin igual no solo para triunfar en lo artístico, sino también para lucir las prendas tendencia de la temporada.

Silvina y Vanina Escudero posaron con la bikini más diminuta de la temporada. Mostraron mucha piel y lucieron su espectacular bronceado. Los likes no se hicieron esperar y dieron cátedra de estilo.