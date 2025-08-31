Vanina Escudero se sinceró y habló como nunca de la pelea con su hermana Silvina: “Está bueno respetar”

Vanina Escudero es una bailarina y actriz argentina que tiene una larga trayectoria en teatro, cine y televisión. Al igual que su hermana Silvina, quien saltó a la fama por su romance con Matías Alé y supo mantenerse en los medios de comunicación por su talento. Las hermanas son una de las más famosas del entretenimiento, pero supieron estar distanciadas.

Silvina y Vanina Escudero

Las hermanas siempre se mostraron inseparables tanto en redes sociales como en sus proyectos laborales juntas. No obstante, el año pasado se supo que se pelearon y estaban distancias, lo que llamó la atención porque tenían una relación inquebrantable, de hecho ninguna hablaba de la otra.

Luego con el tiempo volvieron a hacer las paces y de a poco se mostraron otra vez juntas. Vanina Escudero se sinceró en el programa de Mirtha Legrand y contó la verdad sobre la pelea con su hermana Silvina.

Vanina Escudero reveló la verdad sobre la pelea con su hermana Silvina

“Por más que hayamos estado distanciadas, el amor de hermanas y de familia siempre estuvo, entonces guardamos cierto respeto. Nunca quisimos hablar ni contar lo que había sucedido. Eso quedó entre nosotras”, contó la bailarina sobre el distanciamiento con su hermana.

Asimismo, Vanina resaltó qué es lo que hizo para mantener la relación de hermanas y que no se rompa, a pesar de todo. “Creo que las dos le ponemos un valor a la familia, y más allá de haber tenido diferencias, pudimos subsanarlas. No es lindo”, expresó la famosa sobre su hermana.

“Estuvimos unos meses distanciadas. Fueron unos meses, pero lo que pasa es que fue un momento en el que quizás teníamos mucha exposición el año pasado, entonces tantas notas hablando de lo mismo, parece que fue mucho tiempo, pero no. Fueron unos meses”, contó Vanina sobre la sorpresiva pelea con su hermana.

“Hay cosas que es mejor mantener en familia, está bueno respetar eso”, agregó la bailarina.

Cabe recordar que Silvina Escudero vivió un complicado momento de salud cuando perdió su embarazo, lo que hizo que las hermanas volvieran a estar juntas y apoyarse en todos.