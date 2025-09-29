Desde la playa, Pampita presumió su figura con una bikini ultra diminuta y se llevó todas las miradas

Pampita le pone su impronta a cada conjunto de prendas que elige para vestir. Tiene un estilo único. Da cátedra en cada proyecto nuevo que emprende. Las tendencias del mundo de la moda siempre están en su radar y nunca las deja escapar. Es una de las modelos más reconocidas de la escena argentina.

Sabe qué textura y color elegir para destacar su figura y brillar. Elegante y audaz, los looks que luce Pampita causan sensación. Las producciones de fotos que realiza siempre causan sensación. Es una de las mejores referentes fashionistas de la moda.

Pampita conquistó la playa con una bikini ultra diminuta total white y se consagró como la reina del mar

Muchas veces desafía y juega al límite de la censura. Sin lugar a dudas, las tendencias son su especialidad. Marca tendencia y cosecha cientos de likes con sus publicaciones en Instagram. Los diseñadores de moda más importantes siempre la buscan para que sea la cara de sus marcas.

Desde la playa, Pampita modeló con un traje de baño ultra tendencia. Una bikini muy diminuta en color blanco. Uno de los tonos que pisa fuerte para este verano. Complementó el look llevando el cabello suelto con ondas naturales. Utilizó muy poco maquillaje. Como accesorio eligió unos impactantes anteojos de sol.

Pampita revolucionó Instagram con un traje de baño muy diminuto

La modelo conquistó todas las miradas posando con un increíble look playero. Se robó todos los aplausos y conquistó los halagos del público, luciendo una de las tendencias del verano.

Pampita lució una bikini en color blanco mega diminuta. La parte superior, un corpiño triangular con breteles para sujetar por detrás del cuello. La parte inferior, una bombacha colaless ultracavada. La modelo coleccionó likes y recibió los mensajes de halagos de sus seguidores.